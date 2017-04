Clubhuis De Horizon opent: 'Zoiets als dit bestond nog niet'

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Ooit zat de redactie van de Winschoter Courant in het gebouw. Sinds donderdag is clubhuis De Horizon gevestigd in het pand aan de Liefkensstraat in het stadscentrum. Een werk- en ontmoetingsplek voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Gert Kwant is één van die mensen. 'Dit is mien stee', vertelt hij. 'We moeten het hier met zijn allen doen. Voor elkaar en met elkaar, dat trekt me zo aan.'



Er kan in De Horizon onder meer met de computer gewerkt worden, in de catering of aan de receptie. Het clubhuis in Winschoten is het eerste in zijn soort in Noord-Nederland. Wereldwijd zijn er rond de driehonderd vergelijkbare clubhuizen.



'Een beetje structuur, dat is goed voor mij'

Kwant omschrijft zichzelf als 'manusje-van-alles'. 'Ik doe de financiën, maar help ook in de keuken als dat nodig is. Overal waar ik maar inzetbaar ben. Ik ben er minimaal twee dagen in de week. Een beetje structuur, dat is goed voor mij.'



'Zoiets als dit bestond nog niet'

Lucien Kampijon is coördinator van het clubhuis. 'We focussen vooral op wat mensen wél kunnen. Zoiets als dit bestond nog niet in deze vorm. We doen het allemaal samen, we hebben geen hiërarchie.'



'Iedereen met een psychiatische achtergrond kan hier terecht. We doen er niet heel ingewikkeld over: we kijken vooral of er iets van een aandoening of kwetsbaarheid is, maar het is niet zo dat je ergens in behandeling moet zijn of een indicatie moet hebben.'

Door: RTV Noord Correctie melden