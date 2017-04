Uit dal geklommen Miss Etam opent winkel in Winschoten

Winschoten krijgt mogelijk de honderdste vestiging van Miss Etam.

Het dameskledingconcern ging in 2015 nog failliet. Na een doorstart bleven 99 van de 150 winkels in Nederland over. Drie daarvan staan in onze provincie.Inmiddels gaat het zo goed met die winkels dat er nieuwe bij komen. Het is nog maar de vraag of de honderdste winkel echt in Winschoten komt. Hoofd Marketing Scott Otte: 'Er komen ook nieuwe winkels in Diemen en Hardenberg. We moeten de zaken nog verbouwen en inrichten, dus we kunnen nog geen precieze data noemen.'De Miss Etam in Winschoten komt in het pand van kledingzaak Didi aan de Langestraat.