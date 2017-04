Vakbond houdt poortactie bij Eekels in Kolham

Vakbond FNV Metaal houdt donderdag een actiebijeenkomst voor de poorten van Eekels Technology in Kolham.

Aanleiding zijn de cao-onderhandelingen, die volgens de vakbond niet willen vlotten. Er is drie keer zonder resultaat onderhandeld.Rond het middaguur komen dertig werknemers van Eekels naar buiten om mee te doen aan de actie. De vakbond heeft een grote steen meegenomen. Die wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties. Wilma Nieveen van FNV Metaal: 'Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Vorig jaar hebben we flink moeten staken om resultaat te bereiken. Dat willen we niet weer.' Nieveen vindt het sportief dat de steen in ontvangst wordt genomen. 'Nu maar hopen dat ze de werknemers niet als een baksteen laten vallen', lacht ze.FNV Metaal eist een 'generatiepact'. Nieveen: 'Ouderen kunnen dan eerder stoppen en gezond de finish halen en jongeren krijgen perspectief op vast werk.' Daarnaast ligt er een looneis van 2,5 procent. De werkgevers hebben nog geen loonbod gedaan.Volgende week woensdag is de laatste onderhandelingsdag.