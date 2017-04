NAM praat toch mee met opstellen nieuw schadeprotocol

De NAM wordt betrokken bij de opstelling van een nieuw schadeprotocol. Dat melden meerdere bronnen.

Zo kondigt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders in een plan van aanpak aan een tweewekelijks overleg met de NAM te gaan voeren.Dat is opvallend. Afgelopen vrijdag werd gemeld dat het gasconcern zich met onmiddellijke ingang volledig terugtrekt uit de schade-afwikkeling. Met als uitgangspunt dat het gasconcern alleen nog zou betalen en niet meer bepalen.Vanaf 1 juli wordt als gevolg daarvan een nieuw schadeprotocol ingevoerd. De komende maanden wordt bepaald hoe dat wordt ingevuld. Daarvoor heeft Alders inmiddels een plan van aanpak gemaakt.Betrokkenen valt het op dat de terminologie is aangepast. In plaats van het gasconcern 'volledig uit het systeem van schade-afwikkeling halen', wordt nu gesproken van 'de NAM op afstand plaatsen'.Het plan van aanpak wordt donderdag besproken met bestuurders en de maatschappelijke stuurgroep. Daarbij gaat het met name om de wijze waarop de schade na 1 juli op basis van het nieuwe protocol moet worden afgewikkeld.Doelstelling van het nieuwe schadeprotocol is een vereenvoudiging en versnelling van de schade-afwikkeling. Alders wil bij het opstellen van het nieuwe protocol onafhankelijke deskundigen inschakelen, zo melden de bronnen.Verder wordt gekeken in hoeverre de werkwijze in de buitengebieden met het aanbieden van vouchers ook kan worden ingevoerd in de kern van het aardbevingsgebied.De NCG wil nog niet reageren. 'Het plan van aanpak voor het nieuwe schadeprotocol bespreken wij vandaag eerst met onze bestuurlijke en maatschappelijke partners. Vooruitlopend daarop gaan we er niet op in', laat de NCG-woordvoerder weten.