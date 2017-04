Vier maanden cel geëist voor gewelddadige winkeldiefstal

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 25-jarige man uit Zoetermeer moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt vier maanden de cel in, voor een winkeldiefstal met geweld. Dat gebeurde op zes januari van dit jaar bij de Jumbo aan de Beren in Groningen.

Winkelend publiek belde de politie

De man woonde destijds in Groningen en vulde zijn mandje met croissants en zijn rugtas met flessen wijn. De wijn rekende de man niet af. De diefstal werd op camerabeelden vastgelegd. Bij de uitgang sprak een medewerker hem aan.



De klant werd vervolgens agressief. Hij greep de medewerker bij zijn kin en schopte en stompte hem. Winkelend publiek belde de politie. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.



Straatrover

De oud-Stadjer heeft een fors strafblad. In 2015 werd hij door het Hof in Leeuwarden voor een straatroof op de Driehovenstraat in Groningen veroordeeld tot vijftien maanden cel. Ook zat de man al straffen uit voor diefstallen en het beroven van zijn telefoon beroven van een 15-jarige jongen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

