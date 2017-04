Europese primeur voor het UMCG dankzij 3D-techniek

(Foto: RTV Noord/Beppie van der Sluis)

In het UMCG in de Stad is voor het eerst iemand met een bekkenfractuur met behulp van 3D-technologie geopereerd. De operatie was vooraf virtueel voorbereid en uitgevoerd.





Opereren met behulp van 3D is overigens niet nieuw voor het Groninger ziekenhuis. In 2010 had een patiënt met een tumor in de kaak de primeur. Op verschillende afdelingen van het UMCG wordt al van de techniek gebruik gemaakt.



Sneller en preciezer

Het ziekenhuis bereidt operaties virtueel voor, om tijdens de daadwerkelijke operatie sneller en preciezer te kunnen werken. Bij de bekkenreconstructie zijn vooraf operatiemallen gemaakt en in 3D geprint.



'Het biedt de traumachirurg tijdens de operatie houvast, zodat de botsegmenten als puzzelstukjes in elkaar passen en het bekken sneller en heel precies kan worden gereconstrueerd', meldt het UMCG.



Positief effect voor patiënten

Voor patiënten heeft het een positief effect, stelt het UMCG: de operatietijd wordt korter, waardoor ook de narcose minder lang duurt. Ook treedt minder bloedverlies op en is het herstel korter.





