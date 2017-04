Callcenter over discriminatie zwangere: 'We hebben naar eer en geweten gehandeld'

'Wij betreuren wat er is gebeurd, maar we passen ons beleid niet aan.' Dat zegt het Groningse callcenter van Webhelp Nederland.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde donderdag dat het bedrijf een vrouw uit Stad heeft gediscrimineerd door haar contract vanwege zwangerschap te beëindigen.De Groningse werkte via een payrollbedrijf bij Webhelp. Na de derde overeenkomst wilde het bedrijf niet verder toen bleek dat de vrouw zwanger was. Medewerkers van het bedrijf getuigden voor het College van de Rechten van de Mens dat dit het beleid is van Webhelp.Het callcenter wil niet reageren op dit individuele geval, maar zegt 'naar eer en geweten te hebben gehandeld.'Volgens woordvoerder Helma Klompenhouwer heeft Webhelp zich altijd aan de wet gehouden en is een aanpassing van het beleid niet aan de orde.