Man heeft geen geld voor een cadeau en gaat daarom stelen

Hij wilde een cadeau kopen voor zijn kind, maar had geen geld en brak daarom in. Dat zei een 43-jarige man uit Veendam tegen de rechtbank in Groningen. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij daarom tien maanden de cel in moet.

De Veendammer bekende dat hij op 21 augustus een raam van een woning aan De Eems in Veendam met een breekijzer openbrak. Hij nam onder meer laptops, sieraden en een muntenverzameling mee. De bewoners waren op vakantie. Camera's in de woning legden de inbraak vast. De politie deelde later de beelden op internet.



Gevonden door politiehonden

De man sloeg in december opnieuw toe, maar nu in Muntendam. Buurtbewoners zagen hem verdacht om een woning lopen en belden de politie. De Veendammer verstopte zich in de woning, maar politiehonden vonden hem.



'Zilver is niets waard'

De man ontkende in eerste instantie de inbraak in Veendam. Maar hij droeg tijdens zijn aanhouding in Muntendam een broek met reflecterende strepen. Op de beelden die in Veendam waren gemaakt, droeg de inbreker dezelfde broek. Hij bekende alsnog.



Het zilverwerk dat hij stal, had de man weggegooid: 'Zilver is niets waard'. De gedupeerden dachten hier anders over. Die dienden een schadeclaim van vijfduizend euro in.



Eerder veroordeeld

De Veendammer is eerder veroordeeld voor winkeldiefstallen en woninginbraken.



Uitspraak over twee weken.

