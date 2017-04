Aanbesteding publiek vervoer gestart

De gemeenten van Groningen en Drenthe gaan op zoek naar taxibedrijven die vanaf 2018 het publiek vervoer voor mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingvervoer gaan verzorgen.

De opdracht is voor een contract voor vier en een half jaar, met de optie om nog twee keer met twee jaar te verlengen. Er is ongeveer 35 miljoen per jaar gemoeid met de opdracht.De aanbesteding wordt gedaan door de 35 gemeenten in Groningen en Drenthe en het Ov-bureau Groningen Drenthe. In de aanbesteding wordt uitgegaan van een gezonde bedrijfsvoering van de taxibedrijven en duurzame samenwerking met hen. De aanbiedingen worden getoetst aan een minimale kostprijs om abnormaal lage biedingen tegen te gaan.Naar verwachting wordt de aanbesteding in september dit jaar afgerond. Voor mensen met een Wmo-pas verandert er dit jaar niets. Als er iets verandert voor de reizigers in 2018 zal dit op tijd worden gecommuniceerd. De huidige vervoerders van het leerlingenvervoer rijden het hele schooljaar 2017 / 2018 nog door.