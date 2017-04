Vrijspraak voor messteken na drugsruzie: zelfverdediging

Een 23-jarige man uit Ter Apel krijgt van de rechtbank in Assen geen straf voor het neersteken van een man uit Emmen, tijdens een ruzie om drugs. Hij gaat vrijuit, omdat de man volledig in paniek was en handelde uit zelfverdediging.

De ruzie vond plaats in de nacht van 17 mei 2015 in de wijk Bargeres, waar de Ter Apeler destijds woonde. Hij en de Emmenaar handelden beiden in harddrugs en hadden een conflict. De 28-jarige man uit Emmen zocht de Ter Apeler die nacht op, samen met een handlanger.Ze eisten dat de man uit Ter Apel zijn zakken leegmaakte. Toen die dat weigerde, viel de Emmenaar hem aan. Hij sloeg en stompte het slachtoffer en gaf knietjes in zijn buik.Het slachtoffer belandde onder de veel sterkere Emmenaar op de grond en kon geen kant op. Volledig in paniek trok hij een mes uit zijn zak, waarmee hij zijn belager in de borst stak.Die werd zwaargewond naar het UMCG gebracht en met spoed geopereerd. Als dat niet was gebeurd, had hij het volgens een arts niet overleefd.De rechtbank veroordeelde de Emmenaar en de handlanger uit Almelo tot vier maanden voorwaardelijke celstraf, voor een poging tot afpersing. Omdat de zaak al vrij oud is, legt de rechtbank geen onvoorwaardelijke straf op.