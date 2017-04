Stadskanaal steunt plan ontwikkeling rond watertoren niet

Het gebied rondom de Watertoren in Stadskanaal ontwikkelen? Als het aan de gemeente ligt niet.

De stichting Rondom de Watertoren heeft een plan om rond de watertoren parkeervoorzieningen te ontwikkelen voor het Streekhistorisch Centrum en het crematorium van Monuta, terwijl de watertoren zelf mogelijk een horecabestemming zal krijgen.Het stichtingsbestuur vroeg de gemeente Stadskanaal om een financiële bijdrage van enkele tienduizenden euro's, maar Stadskanaal trekt haar handen af van het plan.'We hebben een positieve grondhouding, het plan is ook sympathiek, maar we steunen dit particuliere initiatief niet', vertelt wethouder Peter Gelling (GemeenteBelangen Stadskanaal).'Het plan is enkele jaren oud. Stichting Rondom de Watertoren heeft het idee helaas niet verder kunnen brengen, er ligt bijvoorbeeld geen sluitende exploitatie en de stichting heeft geen geïnteresseerden kunnen vinden die investeren in het plan.'Die constatering heeft Gelling doen besluiten geen bijdrage te leveren. 'We hebben als gemeente een aantal prioriteiten op onze lijst gezet. We hebben een centrumvisie voor Stadskanaal en we willen graag een treinverbinding, en we kunnen ons geld maar één keer uitgeven.'Dit tot teleurstelling van stichting Rondom de Watertoren. 'Het plan dateert al vanaf 2011', zegt voorzitter Jaap Duit namens de stichting. 'We hadden twee varianten ontwikkeld: een dure variant en een goedkope. De dure variant zou meer dan een miljoen euro kosten, waarbij er een totale herbestemming zou zijn van het gebied. In de goedkope variant zou bijvoorbeeld het restaurant op de eerste of tweede verdieping van de watertoren moeten komen.'Het stichtingsbestuur had voor ogen dat het hele gebied aan de zuidkant van Stadskanaal een 'boost' zou krijgen, maar dat gaat voorlopig niet door.'Wat ik gemist heb, is een creatief denkproces bij de gemeente', zegt Duit. 'We vroegen geen zware bijdrage, maar de gemeente wil er niet aan. En dat is erg jammer.'Duit durft niet te zeggen of de stichting op zelfstandige basis verder gaat met het plan.