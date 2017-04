Hennepkwekers milder bestraft door ouderdom zaak

(Foto: politie.nl)

Voor het kweken van hennep is een 54-jarige man uit Vledderveen veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf. Zijn 52-jarige echtgenote kreeg een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur opgelegd.

De officier eiste twee weken geleden werkstraffen tot 120 uur. De uiteindelijke straf viel lager uit, omdat de zaak uit 2013 onnodig lang bij het Openbaar Ministerie op de plank heeft gelegen.



Kwekerij

De kwekerij met 400 planten werd in oktober 2013 in de boerderij van dit stel in Vledderveen ontdekt. In een tweede boerderij in Onstwedde vonden de agenten nog eens een kwekerij met vijftig planten.



Kapot achterlicht

De vrouw was eerder die avond in de auto aangehouden met een kapot achterlicht. De vrouw had geen rijbewijs bij zich. De agenten twijfelden over het opgegeven huisadres en volgden de vrouw. Buiten de woning roken zij een sterke wietlucht en gingen naar binnen.



Bruut

De advocaten van dit paar meenden dat de agenten op basis van alleen maar een wietgeur niet naar binnen hadden mogen gaan. Bovendien zou de doorzoeking en aanhouding zo bruut zijn gegaan, dat de minderjarige kinderen hierdoor een trauma hadden opgelopen. Met dit verweer waren de rechters het niet eens.

Door: RTV Noord Correctie melden