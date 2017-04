'Onze gasverslaafde overheid wordt straks door de hele wereld gemonitord'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is donderdag in Genève om gesprekken te voeren met tientallen vertegenwoordigers van de Verenigde Naties (VN).

Op uitnodiging van de mensenrechtencommissie legt bestuurslid Derwin Schorren van de GBB de problematiek rond de gaswinning uit.Schorren: 'De eerste bijeenkomst was plenair in het Palais des Nations. Daar ging het over de mensenrechten in Nederland, dus dat is breder dan Groningen. Vervolgens hebben we veel gelobbyd op de gang om Groningen onder de aandacht te brengen. Vanmiddag ging het specifiek over Groningen en konden we steeds aan tafeltjes met andere landen praten.'Het bestuurslid van de GBB heeft hoge verwachtingen. 'De kans is groot dat de resolutie van de mensenrechtenraad die op 10 mei wordt aangenomen, een paragraaf over de gaswinning bevat. Als dat zo is, zal onze regering de komende vier jaar gemonitord worden door de rest van de wereld. Dat zou wel goed zijn voor onze gasverslaafde overheid. Tot nu toe is het de regering goed gelukt om de problemen binnenslands te houden, maar nu gaat ons verhaal de hele wereld over.'Het Vaticaan was ook vertegenwoordigd in Genève. 'Dat kon ik herleiden uit de geschokte gezichten toen ik vertelde over onze 13de-eeuwse kerken, die langzaam afbrokkelen, besluit Schorren.