SNN: 'We moeten het nu hebben van goede plannen'

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft het noordelijke bedrijfsleven afgelopen jaar ruim honderd miljoen aan Europese- en rijkssubsidies bezorgd. Het geld was onder meer voor het ontwikkelen van nieuwe producten, plattelandsontwikkeling en duurzame energieprojecten.

Met deze subsidie wordt volgens manager-subsidies Henk Emmens van de SNN minstens het dubbele uitgelokt aan investeringen, omdat nooit meer dan vijftig procent van een investering wordt gesubsidieerd.Het is moeilijk te zeggen hoeveel banen daarmee gemoeid zijn, zegt Emmens: 'Een vuistregel is dat elk miljoen euro aan subsidies vijftig banen schept. Maar dat zijn maar rekenregels. Soms wordt subsidie aangevraagd om banen te behouden, niet om nieuwe te scheppen. Er is niet gemeten hoeveel banen erbij zijn gekomen.'SNN heeft in 2016 fors meer aan subsidies verdeeld dan de jaren ervoor, toen er zo'n zeventig miljoen werd verdeeld. Dat komt omdat SNN ook de waardevermeerderingsregeling van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders uitvoert, waarmee gedupeerden van aardbevingen hun huis energiezuinig kunnen maken.Inmiddels is een aantal grote subsidieregelingen, zoals de Europese EFRO-regeling voor ruimtelijke ontwikkeling, helemaal afgerond. Voor SNN is het nu afwachten of daar andere fondsen voor in de plaats komen.'De stroom zoals we hem kennen gaat opdrogen', zegt Emmens. 'Dat is niet erg. De oriëntatie van de maatschappij verandert nu eenmaal. We zijn met de noordelijke provincies bezig te kijken wat Brussel belangrijk vindt en waar we op kunnen anticiperen.''De rol van SNN wordt dus anders, maar welke rol het wordt, weten we nog niet. Het is een spannende periode.'Emmens weet dat er nog altijd veel fondsen in Europa zijn die ook in Noord-Nederland kunnen neerslaan. het is alleen de kunst om de weg erheen te vinden: 'Je moet als regio wel met hele goede plannen komen om geld te halen in Brussel. Er is daar nog heel veel geld te halen. Het gaat erom dat je op de juiste belletjes drukt. De uitdaging is om te bepalen waarop we gaan rennen, al Noord-Nederland en daarin de juiste keuzes maken.'SNN wil het de komende tijd eenvoudiger maken om subsidies aan te vragen en om daar als gebruiker ook verantwoording van af te leggen. Nu is dat volgens Emmens nog lastig.'We kunnen de regels niet makkelijker maken, maar we willen anders communiceren en mensen naar de juiste tussenpersonen leiden. Het moet makkelelijke worden om subsidies online aan te vragen en we willen ook de controledruk achteraf verminderen, met minder papieren rompslomp.'