Pasen komt eraan; kippenboeren willen af van ophokplicht vogelgriep

Meerdere Groninger pluimveehouders hebben een rechtszaak tegen de Staat aangespannen, omdat ze van de ophokplicht vanwege vogelgriep af willen. Die geldt sinds begin november. De boeren willen met Pasen weer vrije-uitloopeieren kunnen verkopen.

De ophokplicht vanwege het H5N8-virus is sinds begin november van kracht. Volgens de boeren, onder wie Bart Thybaut in Middelstum, is de verplichting overtrokken.Volgens Thybaut is het risico het virus op te lopen voor pluimveehouders klein. Er zijn volgens hem alleen nog in de vrije natuur vogels aan het virus gestorven. 'Er is nog geen enkel geval geconstateerd bij pluimveehouders.'De boeren moeten hun kippen dus al maanden binnen houden. Ze doen de eieren daarom noodgedwongen als scharrelei van de hand. Zo lopen ze een kwart van de omzet mis. Landelijk is de schade 150 miljoen euro.Tot nu toe hebben de boeren de Staat niet ervan weten te overtuigen de ophokplicht op te schorten. 'De overheid is heel halsstarrig', vindt Thybaut. Ook de Europese Commissie is onvermurvbaar.De groep pluimveehouders hoopt door middel van een kort geding dat er voor Pasen, over anderhalve week, weer vrije-uitloopeieren verkocht kunnen worden. Pasen is traditioneel het moment van het jaar dat de meeste eieren worden verkocht.De ophokplicht werd in november ingesteld, omdat er zieke vogels in Centraal-Europa werden gevonden. Later werden er ook zieke vogels in Nederland gevonden.