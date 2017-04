Hoorzitting in Tweede Kamer over rapport onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat in een hoorzitting de Tweede Kamer nader informeren over het aanvullend onderzoek naar de gaswinning in Groningen. Dat gebeurt komende dinsdag.

Het is bedoeld voor leden van de vaste kamercommissie Economische Zaken. De hoorziting is een opmaat naar een nieuw gasdebat.De onderzoeksraad concludeerde vorige week dat de aanpak van de problemen in Groningen veel te versnipperd is. Er wordt gepleit voor één organisatie.De OVV zet ook vraagtekens bij de rol van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Hij zou te zeer gebonden zijn van het ministerie van Economische Zaken.Bij het kamerdebat dat volgt op de hoorzitting komt niet alleen het rapport van de onderzoeksraad aan de orde. Ook de toename van het aantal aardbevingen bij Loppersum wordt besproken.Verder wordt gedebatteerd over de recente afwijzing van alle schadeclaims in het buitengebieden. Ook de wijze waarop de NAM uit de schade-afwikkeling wordt gehaald komt ter sprake.Het is nog niet bekend wanneer dat gasdebat met demissionair minister Henk Kamp wordt gehouden.