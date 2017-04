Waarnemend burgemeester Anno Wietze Hiemstra geïnstalleerd

Anno Wietze Hiemstra (CDA) uit Noordseschut is donderdagavond geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Appingedam. Hij volgt Rika Pot op die vorige maand na bijna negen jaar afscheid nam als 'moeder van Daam'.

Volgens traditie legde Hiemstra de eed af op de Burgermeestersteen. De 'Vlint' is speciaal voor deze gelegenheid uit het museum van de Stad Appingedam gehaald. Daarna kreeg hij de ambtsketen omgehangen door Bert Raangs, fractievoorzitter van het CDA.Hiemstra zat al direct in z'n rol. 'Zullen we weer naar binnen? Dan kunnen we verder', zei hij na afloop.De 39-jarige Hiemstra was sinds 2010 wethouder van Hoogeveen, waar hij hoge ogen gooide. Hij stond bekend om zijn analytische vermogen en dossierkennis. In 2013 schopte hij het zelfs tot Drents politicus van het jaar.Het is de bedoeling dat Hiemstra tot de gemeentelijke fusie met Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) waarnemend burgemeester blijft.