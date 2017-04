'Het kan niet lang meer duren of er breekt echt onrust uit'

Wie in het zogenaamde buitengebied woont, weet nu dat schade aan zijn huis niet komt door aardschokken. Want dat heeft het bureau Witteveen en Bos vastgesteld in opdracht van de NAM. Als pleister op de wonde krijgt iedereen een voucher van 1.500 euro. We staan erbij en kijken ernaar, Beter Weters?

Dit is op geen enkele manier door niemand uit te leggen. Het onvoorstelbare gebeurt: mensen die in de zogenaamde buitengebieden wonen worden afgescheept met een fooi van € 1500.- Het rapport is op geen enkele wijze een weergave van de werkelijkheid. En opnieuw geven de landelijke partijen niet thuis. Als er verkiezingen zijn staan de landelijke kopstukken allen vooraan te roeptoeteren; na de verkiezingen blijkt dat het daar ook bij blijft.Wij Groningers moeten dit niet langer pikken en de kans op burgerongehoorzaamheid wordt door dit soort rapporten alleen maar gevoed. Mijns inziens kan het niet lang meer duren of er breekt echt onrust uit en dat zou nog terecht zijn ook. Op deze manier schoffeer je de betrokkenen en hun geduld raakt een keer op. Landelijke politiek neem uw verantwoordelijkheid.Wat ik niet begrijp kan ik niet uitleggen. Zo begrijp ik niet dat waar minister Kamp verrot werd gescholden, vervolgens massaal op de VVD werd gestemd. Of dat nog niet eens alle Groningers de petitie hebben getekend. Of dat Stad geen “aardbevingsgemeente” wilde zijn, maar wel het Forum voor miljoenen liet versterken. Buitengebieden, contouren: elke grens is arbitrair en in feite zinloos. Enkel de vraag of de schade veroorzaakt is door de gaswinning ( en dat is meer dan bevingen alleen!) doet ertoe.Zestienhonderd woningen zijn onderzocht, en bij al die woningen is de schade niet veroorzaakt door de gaswinning. Zeggen mensen die ervoor door hebben geleerd. Ik heb dat type mensen ook gesproken bij het opnemen van onze schade, en krijg nog steeds een nare smaak in mijn mond als ik eraan terugdenk. Hoe ongeloofwaardig (of idioot) is het wanneer je de schade ontkent, maar wel een goedmakertje van 1500 Euro aanbiedt?! Waren die huizen dan toch “een beetje zwanger”? Van volksvertegenwoordigers en bestuurders mogen we verwachten dat ze over gezond boerenverstand beschikken en dat ook gebruiken! En vertrouwen komt niet terug wanneer je een vierkant als cirkel probeert te verkopen...Mensen, die aardbevingsschade lijden door de gaswinning van de NAM dienen dit vergoed te krijgen. Niet meer, maar zeker ook niet minder! De schadeafwikkeling ligt recentelijk in finale zin meer bij de Nationaal Coordinator Alders en zijn staf. De NAM wordt op afstand gezet. De Coordinator functioneert in zekere zin als een Rijksdienst. Dit betekent onder andere dat de rol van de politiek kan toenemen.Als de Kamer haar werk goed doet, gaat zij daarom meer op haar strepen staan. Uitvluchten en alibi's van gaswinners en verwante derden worden dan niet meer geaccepteerd. Waar dan ook; ook niet ten aanzien van de zogenoemde 'buitengebieden' als daar aardbevingsschade door gaswinning is. Het is onverkoopbaar dat niet-schuldige Groningers ongelukkig worden door schades, hen aangedaan door de NAM en verwante instellingen en bedrijven. Dat is namelijk volstrekt onacceptabel!Ik kan niet uitleggen dat er buiten een door de NAM bedachte lijn nul schades veroorzaakt zijn door aardbevingen. Als ik sommige huizen buiten die lijn zie denk ik als leek dat die schades wel door aardbevingen/bodemdalingen veroorzaakt moeten zijn. Het is niet mijn vak, dus waarom het niet klopt , kan ik niet zeggen. Ik ben echter wel politiek en maatschappelijk betrokken genoeg om te zeggen dat deze uitkomst volstrekt onacceptabel is. En daar zit het hem ook net in, wij moeten dit niet technisch of juridisch beoordelen.Dat deze week besloten is om de NAM uit het systeem van schadevaststelling te zetten is goed nieuws. Dat schept weer een beetje vertrouwen. Vertrouwen dat verdwijnt als een rapport de NAM gelijk geeft terwijl diezelfde NAM de club betaalt die het rapport opstelde. Vertrouwen win je niet door de schade van de ene buurman wel te erkennen en die van de andere niet. Juist voor dat vertrouwen, dat blijkens weer twee rapporten die deze week verschijnen in Groningen nagenoeg tot nul is gedaald, moet de politiek zich hard maken.Dat er meer oorzaken zijn van schade lijkt me logisch. Maar dat neemt niet weg dat de grootste oorzaak toch nog altijd de aardgaswinning lijkt te zijn. Heel veel Groningers hebben schade, ook dat is een feit. Wat die schade veroorzaakt is technisch misschien wel goed vast te stellen, maar strookt vaak niet met de ervaringen van de bewoners. Ik hoop dan ook Hans Alders met zijn team een nieuwe aanpak presenteert waarin schade door aardgaswinning altijd wordt vergoed.Ook als het niet de enige oorzaak is. Daarom moet de druk op ketel blijven. Bestuurders, politici en actiegroepen moet actie blijven voeren. Voor een rechtvaardig schadeherstel maar zeker ook voor een ander winningsbeleid. Voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen!