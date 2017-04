Namen Henry Hoving en Kevin Roggeveld op monument Assen onthuld

De namen van Henry Hoving en Kevin Roggeveld op het monument 'Jan de Stoter' in Assen, zijn vanmiddag onthult.

Dat gebeurde op de Johan Willem Frisokazerne in Assen in aanwezigheid van nabestaanden en collega militairen, onder wie militairen die in Mali in hetzelfde bataljon hebben gediend als Kevin en Henry.Het monument 'Jan de Stoter' in Assen is een bronzen beeld van een staande mannenfiguur met geweer. De tekst op het voetstuk luidt: 'Dit beeld is een hulde aan de vele anonieme stoottroepers die in 1944 - niet opgeleid, nauwelijks bewapend, slecht gekleed - zich hebben ingezet voor onze vrijheid en de grondslag legden voor het regiment stoottroepen. September 1984.'Henry Hoving en Kevin Roggeveld werden in december afgelopen jaar postuum uitgeroepen tot Groningers van het jaar. De prijs werd uitgereikt aan de vader van Kevin Roggeveld, Kees, en de moeder van Henry Hoving, Greetje Groenbroek.