Verslaafde studentenhuisinbreker krijgt werkstraf van zestig uur

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor drie inbraken in studentenhuizen is een 33-jarige Stadjer veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. Daarnaast is de man een celstraf van twaalf maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, opgelegd.

De onvoorwaardelijke twee maanden heeft de man in voorarrest gezeten.



Bloedspetter

De man brak in oktober in in studentenhuizen aan de Westerbinnensingel en Schoolholm. Ook pleegde hij een inbraak in een restaurant. Hij had het voorzien op laptops en tv's. Hij liet een bloedspetter achter. In de databank zat dna-materiaal van de Stadjer. Dit leverde een match op.



Afkickkliniek

De man verblijft in een afkickkliniek. Die behandeling moet hij voortzetten. Daarnaast moet hij één van de studenten een schadevergoeding van 260 euro betalen.

Door: RTV Noord