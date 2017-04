Noord Vandaag: avond voor alle gedupeerden aardbevingsschade

Ze wil een avond organiseren waarop alle gedupeerden van aardbevingsschade worden uitgenodigd. Maar hoe moet zo'n avond er dan uitzien? En wat moet er dan allemaal gebeuren? Annemarie Heite legt het uit. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Rob Mulder heeft vandaag een vurige belofte gedaan toen hij op reportage was in Bedum. Samen met een vrouw bij een plaatselijke supermarkt hebben zij beloofd om 'het' nooit meer te doen. Maar wat is 'het' precies?- De NAM trekt zich toch niet volledig terug uit de schade-afwikkeling- Gesprek met de Nationale Ombudsman- Meer dan drie miljoen kijkers voor Expeditie Grunnen- Zwanger? Dan geen contractverlengingDe uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.