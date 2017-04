Ellen van Dijk draagt nog steeds gele trui Healthy Ageing Tour

(Foto: RTV Noord / Henk Elderman)

Ellen van Dijk heeft ook na de tweede dag van de Healthy Ageing Tour de gele trui nog om de schouders. Haar voorsprong in het algemeen klassement is wel geslonken.

Sunweb, de ploeg van Van Dijk, eindigde inde ploegentijdrit van bijna twintig kilometer op de derde plaats. Het team was 31 seconden langer onderweg dan Boels Dolmans. Kopvrouw Anna van der Breggen verkleinde daardoor haar voorsprong op Van Dijk tot twintig seconden.



De Groningse Julia Soek staat op de zeventiende plaats in het algemeen klassement. De Den Hamse en ploeggenoten van Van Dijk kwam alleen en moegestreden over de finish in Baflo. Ze kon het tempo niet volgen. 'De bedoeling was dat ik in het wiel van Ellen zou blijven. Dat lukte aardig, maar ik moest toch laten lopen. Geef mij maar een gewone koers. Daarin kan ik beter uit de voeten.'



Ze komt vrijdag wat dat betreft goed aan haar trekken. Dan is de langste etappe van de Healthy Ageing Tour.

