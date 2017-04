Kloosterholtjer moet half jaar de cel in voor ontucht met zijn verstandelijk beperkte stiefzoon

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 43-jarige man uit Heiligerlee is voor ontucht veroordeeld tot twee jaar cel. Hiervan is anderhalf jaar voorwaardelijk.

De Kloosterholtjer vergreep zich in 2016 aan zijn 12-jarig stiefzoontje. Hij betastte zichzelf geregeld bij het naar bed brengen van zijn licht verstandelijk beperkte stiefzoon. De moeder betrapte haar partner in de slaapkamer van haar kind.



Twee stiefdochters

De man was eerder al veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Die straf kreeg hij voor ontucht met twee stiefdochters. De stiefvader was een gewaarschuwd man. Hij moet die half jaar, die nog open stond, ook uitzitten.



Verminderd toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een celstraf van 3,5 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man is zwakbegaafd en is daardoor in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De rechters zien liever dat de man zo snel mogelijk langdurig wordt behandeld.

Door: RTV Noord Correctie melden