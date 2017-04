Tbs'er wordt verdacht van verkrachting therapeute Van Mesdag-kliniek

Een tbs'er heeft volgens de officier van justitie een therapeute van de Van Mesdagkliniek verkracht. De 48-jarige man zou hiervoor een celstraf van vijftien maanden moeten krijgen. Ook eiste de officier tbs met voorwaarden.

Het slachtoffer zou zijn verkracht en meermalen mishandeld in de periode van april 2015 tot mei 2016. De man zat in de laatste fase van zijn tbs, waarin hij op zichzelf mag wonen. Hij kreeg toen een relatie met de therapeute van de Van Mesdagkliniek.



Brak haar been

Hij trok bij de vrouw in huis. Vanaf dat moment werd de man gewelddadig. De vrouw werd meerdere keren ernstig mishandeld en brak zelfs een keer haar been.



Schaamte

De vrouw verbrak uiteindelijk de relatie. De man bleef haar opzoeken. De vrouw deed vorig jaar in mei uiteindelijk aangifte. Ze had lang getwijfeld, omdat zij zich schaamde voor deze relatie. Ze vroeg een schadevergoeding van 16.000 euro voor de stelselmatige vernederingen, mishandelingen en de verkrachting.



Verboden

Volgens Judith Kwakman, de advocate van de man, is een relatie tussen een hulpverlener en een tbs'er verboden. Zij was niet overtuigd van bewijs van verkrachting binnen deze relatie en vroeg de rechtbank de man hiervan vrij te spreken.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

