SP stelt vragen aan minister Kamp over betrokkenheid NAM

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) stelt vragen naar aanleiding van de berichtgeving van RTV Noord dat de NAM toch meepraat over het opstellen van een nieuw schadeprotocol.

Beckerman is verontwaardigd over het bericht dat de NAM toch meepraat. Ze heeft een aantal vragen gesteld aan Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) over de gang van zaken. De vragen gaan onder meer over hoe de Minister het bericht beoordeelt en wat dit bericht doet met het vertrouwen van Groningers in een onafhankelijk systeem voor schade-afhandeling.Beckerman stelt ook vragen over eventuele voorwaarden die het Ministerie en de NAM zouden hebben gesteld aan het nieuwe systeem. Het Kamerlid vraagt ook of de Minister de mening deelt dat het proces over de schade-afwikkeling een open proces moet zijn.De SP pleit al enige tijd voor een onafhankelijk fonds voor schade-afwikkeling waarin de NAM en het ministerie van EZ geen rol spelen.