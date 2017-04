Balk geramd bij brug Oostersluis

De brug bij de Oostersluis in Groningen was donderdagavond gesloten voor verkeer. Volgens getuigen reed een busje een balk van de sokkel die de maximale doorrijhoogte van 2 meter 10 aangaf.

Doordat de balk deels naar beneden kwam, konden er geen automobilisten meer langs. Auto's moesten omrijden via de andere kant van de sluis. Schepen konden er nog wel langs. Rond negen uur was de schade hersteld.De hoogtebalk was is bij de brug gezet na een aanvaring vorig jaar juli. Bij de reparatie bleek dat de brug niet sterk genoeg is voor zwaar verkeer. Om vrachtwagens te weren, werd de veiligheidsbalk aangebracht. De balk wordt met enige regelmaat geramd.