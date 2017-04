Zo worden ontevreden huurders in Groningen bedonderd

Betaald worden om iets juist níet te doen. In de stad Groningen gaat een overeenkomst rond waarin juridisch adviseurs beloven dat ze geen zaken aanspannen bij de Huurcommissie tegen bepaalde verhuurders van panden. Deskundigen reageren geschokt. 'Dit zijn zeer laakbare praktijken'.

We kregen de overeenkomst van iemand die werkzaam is in de huursector. En het is geen uitzondering, bevestigen meerdere bronnen. Hoe vaak dit soort afspraken precies worden gemaakt, is onduidelijk. Zowel de verhuurder als het adviesbureau beloven namelijk in de overeenkomst dat ze hun afspraak geheim houden.Kern van de overeenkomst is dit: een juridisch adviesbureau belooft dat het geen zaken zal aannemen van huurders van een bepaald complex. In ruil daarvoor betaalt de huurbaas het adviesbureau 1500 euro.Waarom zouden een verhuurder en een juridisch adviesbureau een dergelijke afspraak maken? Voor het antwoord op die vraag moeten we inzoomen op de vraag hoe geschillen in de huursector worden behandeld. En welk bedragen er in omgaan.Als huurders ontevreden zijn over de hoogte van de huur of de servicekosten, kunnen ze naar de Huurcommissie stappen. Dat kunnen ze zelf doen, of ze kunnen zich laten vertegenwoordigen door een juridisch adviesbureau. In de stad Groningen zijn verschillende juridische bureaus en adviseurs actief.Het beginnen van een procedure bij de Huurcommissie kost 25 euro. Het traject bij de Huurcommissie kan zo'n vier maanden duren. Dat duurt nog langer als een van de partijen in beroep gaat bij de rechter. Het zijn procedures waarvoor soms juridisch uitzoekwerk nodig is. Dit maakt het aantrekkelijk voor verhuurders om zaken af te kopen, zodat ze minder geld verliezen aan proceskosten en de uitspraak van de Huurcommissie. In de stad Groningen geeft de Huurcommissie namelijk in ongeveer zeventig procent van de gevallen de huurder gelijk, zo bleek uit onderzoek van Sikkom in 2015. In de gemeente Groningen stappen relatief veel inwoners naar de Huurcommissie. Dat bleek vorige week uit een vergelijking van RTV Noord , gebaseerd op de openbare databank van de Huurcommissie . In Groningen is één uitspraak per 84 inwoners, op afstand gevolgd door Amsterdam met één uitspraak per 119 inwoners.RTV Noord kreeg de overeenkomst in handen van iemand die actief is in de huursector. Er staat concreet in dat een bureau 1.500 euro krijgt van een verhuurder als het bureau in de komende vijf jaar geen nieuwe zaken aanneemt van huurders in een wooncomplex. Huurders zelf weten niet dat die afspraak bestaat, want verhuurder en adviseur spraken af dat ze er over zwijgen.Juriste Denise Zonnebeld van juridisch adviesbureau Frently: 'Dit vind ik echt niet kunnen. Wij juristen moeten opkomen voor het belang van de huurders die we vertegenwoordigen en niet voor de andere partij. Dit ondermijnt het vertrouwen van huurders in ons.'Strafrechtadvocaat Niek Heidanus zegt: 'Ik kijk met grote verbazing naar deze overeenkomst. Juridisch gezien denk ik niet dat je het kan verbieden. Het is wel moreel zeer verwerpelijk gedrag om op deze manier huurders uit te sluiten.'Marcel Trip van de Woonbond is verbaasd: 'Dit is een vreemde overeenkomst, die we nog niet eerder gezien hebben. In principe kan een commercieel bureau dergelijke afspraken maken, maar het is wat ons betreft wel dubieus. Je laat je betalen om zaken niet te voeren. De afgesproken geheimhoudingsplicht doet vermoeden dat de partijen zelf ook snappen dat men dat raar vindt.'Woordvoerder Martin Noorman van de Huurcommissie zegt: 'De Huurcommissie is niet op de hoogte van dergelijke overeenkomsten. In de praktijk is de Huurcommissie daar nog niet mee geconfronteerd. Toegankelijkheid en onpartijdigheid zijn belangrijke waarden voor de Huurcommissie. Overeenkomsten die huurders of verhuurders belemmeren om gebruik te maken van de diensten van de Huurcommissie sluiten hier niet bij aan.'Natuurlijk hoef je niet per se een juridisch adviesbureau in de arm te nemen als je een zaak wil aanspannen bij de Huurcommissie. Woordvoerder Martin Noorman: 'De dienstverlening van de Huurcommissie is laagdrempelig. De meeste huurders en verhuurders behartigen hun eigen zaken en laten zich dus niet bijstaan door juridische adviesbureaus.'Denise Zonnebeld van Frently vraagt zich af of dat verstandig is: 'Het is inderdaad laagdrempelig om een zaak te voeren bij de Huurcommissie, maar er komt wel veel juridisch uitzoekwerk bij kijken. Het is handig om een deskundige dat werk voor je te laten doen. Dan heb je een grotere kans om de procedure te winnen met beter resultaat.'Omdat de overeenkomst niet formeel is ondertekend, noemen we de namen van het juridisch adviesbureau en de verhuurder niet. Omdat er namen in worden genoemd van cliënten of hun woonadres hebben we die zwart gemaakt.De eigenaar van het betreffende adviesbureau beweert tegenover ons dat hij de overeenkomst heeft opgesteld na mondeling overleg met de verhuurder. Hij zegt dat hij hiermee de verhuurder uit de tent wilde lokken. Het adviesbureau had namelijk al eerder in de praktijk over dergelijke overeenkomsten gehoord, en wilde er op deze manier achter komen welke bedragen hiermee gemoeid zijn.De verhuurder die in de overeenkomst wordt genoemd ontkent dat hij iets met de overeenkomst te maken heeft wanneer wij deze aan hem voorleggen. In het gesprek gaf hij aan dat hij zijn medewerkers zou laten zoeken in de archieven van het bedrijf. Later kregen wij te horen dat dit niks heeft opgeleverd.Het valt dus niet met zekerheid te zeggen hoe vaak dergelijke overeenkomsten tussen verhuurder en juridisch adviesbureaus worden gesloten. Wel hebben we met verschillende huurders gesproken die zich verbazen over de manier waarop sommige juridische adviesbureaus opereren. Ondanks dat de huurders een sterke zaak hadden, haakten sommige adviseurs op het allerlaatste moment af, zonder opgaaf van redenen.RTV Noord wil graag in contact komen met mensen die ervaringen hebben met dit soort praktijken. Je kunt mailen naar cbakker@rtvnoord.nl