Boek over drama van Baflo: 'Ik begon te slaan, slaan en slaan'

Antidepressiva zijn er de oorzaak van dat zijn dochter niet meer leeft. Dat is de rotsvaste overtuiging van Eddy Hekman, vader van Renske Hekman die op 13 april 2011 in Baflo om het leven werd gebracht door haar vriend Alasam Samarie. Kort nadat hij Renske doodsloeg met een brandblusser doodde Samarie ook agent Dick Haveman met diens dienstwapen.

Samarie zit een straf uit van vijf en een half jaar en TBS, maar van de familie Hekman mag hij vrij komen. Zij zijn ervan overtuigd dat de vriend van hun dochter volledig ontoerekeningsvatbaar was door het gebruik van antidepressiva. Ze bezoeken hem maandelijks.Eddy Hekman besluit samen met Alasam Samarie een boek te schrijven over 'het drama van Baflo'. In 'Een coupé verder' vertellen ze beiden in hun eigen woorden over wat er die dertiende april is gebeurd. Alasam S. vertelt dat hij waanbeelden heeft, nadat hij een dag eerder te horen had gekregen dat hij geen verblijfsvergunning zou krijgen.'s Avonds in Baflo krijgen hij en Renske woorden. 'Ik probeerde weg te komen. Ineens leek het alsof de brandblusser naar me toe kwam, ik pakte hem meteen en begon te slaan, slaan en slaan. Zo raakte ik mijn vriendin kwijt zonder het te beseffen.'Samarie vertelt verder over zijn leven als asielzoeker, Hekman over de moeilijke periode van het onderzoek, de rechtszaak en het hoger beroep.Hekman en Samarie hopen dat mensen beter nadenken over het gebruik van anti-depressiva. Volgens Hekman zijn er meer voorbeelden in Nederland waarbij het slikken van deze medicijnen tot bizarre uitbarstingen van geweld heeft geleid. Samarie neemt hij niks kwalijk. 'We hadden en hebben een hechte band met hem.'Of het contact blijft weet Hekman niet. In de epiloog van het boek schrijft hij: 'Het blijft voorlopig een zoektocht naar evenwicht vinden tussen loyaal zijn aan Renske, het moment vinden voor het 'loslaten' van Samarie en ons eigen leven.'Het boek 'Een coupé verder' wordt vrijdag gepresenteerd.