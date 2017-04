Ranomi Kromowidjojo kan het ook op de vlinderslag

Ranomi Kromowidjojo kan behalve op de vrije slag ook aardig uit de voeten op de vlinderslag. Dat bewees ze donderdag op de Swim Cup in Eindhoven. De zwemster uit Sauwerd won de 50 meter vlinderslag.

De drievoudig olympisch kampioene tikte in de finale aan in een tijd van 25,85 seconden.

Ze had eerder op de dag in de voorronde een tijd van 25,84 neergezet.



In beide races bleef 'Kromo' ruimschoots onder de WK-limiet van 26,33.

Door: RTV Noord