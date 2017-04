Elektronicawinkel die getroffen werd door grote brand Delfzijl is weer open

Elektronicawinkel Boersma aan de Waterstraat in Delfzijl is donderdagavond heropend na de grote brand van december vorig jaar.

De brand veroorzaakte destijds voor veel rook- en waterschade waarop het pand volledig moest worden gestript. De winkel verhuisde na de brand naar een tijdelijk leegstaande winkel in dezelfde straat.Na maanden van werkzaamheden werd de winkel feestelijk heropend onder toeziend oog van wethouder Rijzebol van Delfzijl.Bij de brand in Delfzijl in december werden drie panden verwoest. Twee gebouwen waaronder dus de elektronicawinkel, liepen rook- en waterschade op.