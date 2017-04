Kritiek op plan van aanpak Alders voor schadeprotocol

Maatschappelijke organisaties zetten vraagtekens bij het plan van aanpak van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders voor een nieuw schadeprotocol. De discussie spits zich toe op de rol van de NAM.

Het gaat daarbij om verschil van inzicht over de uitgangspunten. Het is vooral de vraag in hoeverre de NAM wel of niet de grenzen kan aangeven van het schadeprotocol.Wat de maatschappelijke organisaties betreft gaat alleen de rekening naar de NAM en moet het gasconcern verder overal buiten blijven. Er wordt aangedrongen op een protocol dat niet gebaseerd op de kaders voor de aansprakelijkheid die de NAM aangeeft. De maatschappelijke organisaties willen een schadeprotocol op basis van wat er nodig is.Nationaal Coördinator Hans Alders denkt daar genuandeerder over, zo melden meerdere bronnen. Eerder werd al bekend dat hij in zijn plan van aanpak voorstelt een tweewekelijks overleg met de NAM in te voeren. Daar is de nodige discussie over.Donderdag is er uitvoerig overleg geweest tussen Alders, Groningse bestuurders en de maatschappelijke stuurgroep. Er is afgesproken dat er vervolgoverleg komt. Tot die tijd willen de betrokken partijen nog niet officieel reageren.