Protest van verontruste burgers tegen frackplannen Pieterzijl

Bij de boorlocatie van de NAM bij Pieterzijl wordt zaterdag actiegevoerd tegen het winnen van gas via de zogeheten frackingmethode.

De demonstratie is opgezet door verontruste burgers, die vinden dat de NAM genoeg schade heeft aangericht. Zij vrezen dat het fracken niet tegen te houden is omdat de nieuwe mijnbouwwwet daar niet in voorziet.Fracken is een methode om (schalie)gas uit de diepe ondergrond vrij te maken door millimetergrote scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën onder hoge druk (400 tot 1000 bar ) in een boorput te pompen en kleine explosies te veroorzaken.De demonstratie begint zaterdag om twee uur.