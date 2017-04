Nobelprijswinnaar Ben Feringa krijgt straat in geboortedorp

(Foto: RTV Drenthe)

Hij was zichtbaar ontroerd, Ben Feringa, dat meldt RTV Drenthe. Toen de Dam in Barger-Compascuum, waarover hij in zijn jeugd altijd naar school fietste, donderdagmiddag naar hem werd vernoemd.





Feringa, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, woont tegenwoordig in Paterswolde. Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen overhandigde de Nobelprijswinnaar het bord met de nieuwe naam: Prof. Dr. B. L. Feringadam, meldt de omroep Feringa, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, woont tegenwoordig in Paterswolde.

