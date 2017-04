Molenaar draait door, al dertig jaar: 'Anders waren ze hier allemaal verzopen'

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Ida Wierenga is vrijdag op de kop af dertig jaar molenaar van De Goliath in Uithuizermeeden. Ze stopt ziel en zaligheid in 'haar' molen. 'Ik wol dit zo geern mooi holden!'

'Dit is een stukje cultuur, dat mogen we niet verliezen. De Goliath heeft de mensen droge hakken bezorgd, anders waren ze hier allemaal verzopen. En dan was er geen koren en geen biet tot wasdom gekomen.'



'Een pens vol werk'

Ze wist al vanaf haar derde dat ze molenaar wilde worden, vertelt Wierenga, inmiddels zeventig jaar. Toch duurde het tot rond haar veertigste verjaardag voordat ze het werd. 'Ik kreeg eerst kinderen. Maar uiteindelijk dacht ik: Nu moet ik zorgen dat ik aan de bak kom.'



Het is keihard werken als molenaar. 'Een pens vol werk', in de woorden van Wierenga. 'Het is nooit klaar. Maar de molen staat er goed op.'



'Ik ben weer thuis'

En die dertig jaar, die zijn voorbij gevlogen. 'Het is net alsof het allemaal gisteren gebeurd is. Als ik hier naartoe ga heb ik steeds het gevoel: Ik ben weer thuis!'













Door: RTV Noord Correctie melden