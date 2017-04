GroenLinks wil verbetering positie prostituees Nieuwstad

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van de stad Groningen wil dat de positie van prostituees in de Nieuwstad versterkt wordt.

De partij zegt dat er ondanks aangescherpte regels nog steeds sprake is van scheve machtsverhoudingen tussen de vrouwen en de exploitanten van de bordelen.Fractievoorzitter Benni Leemhuis van GroenLinks in Stad vindt dat Groningen moet kijken naar succesvolle projecten in Amsterdam en Utrecht, die misstanden in de prostitutie te lijf gaan.De partij stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders en wil weten of die aanpak ook in Groningen kan leiden tot een verbetering van de situatie voor de prostituees.