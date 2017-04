Appelkweker: 'Doe mij maar peren'

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

De teelt van peren bereikte vorig jaar een recordhoogte, terwijl in Nederland steeds minder appels worden gekweekt. Fruitteler Wirtjo Molema uit Nieuwolda: 'Doe mij maar peren.'

De appelhandel heeft het zwaar door de Russische boycot van Nederlandse handel. 'Het kan haast niet meer uit dat we hier appels telen. In landen als Polen is het een stuk goedkoper. Maar peren kan je eigenlijk alleen in Nederland en België goed telen. Als de boycot met Rusland verdwijnt, zullen de appelprijzen flink aantrekken. Dan wordt het weer interessant.'



In 2016 werd landelijk 374 miljoen kilo peren geteeld, een toename van zeven procent ten opzichte van het jaar daarvoor.



'Er moet ook geld verdiend worden'

Bij het bedrijf van Molema verschuift de focus dan ook van appels naar peren. 'Ik begon met appels, dat is mooi en vind ik nog steeds mooi. Maar er moet ook geld verdiend worden.'



Appels met peren vergelijken

Als er iemand appels met peren vergelijken kan, is het Molema wel. 'Het telen van peren is wat moeilijker, maar plukken is weer eenvoudiger. Ze hoeven niet op kleur geplukt te worden, je neemt gewoon alles mee. Bij appels moet je soms wel vier keer langs, om ze rijp en mooi op kleur in de kist te krijgen. De peren zijn wat vroeger in het jaar. Dan heb je ze ook mooi op tijd aan de kant.'

Door: RTV Noord