Medisch onderzoek personeel COA is 'flutonderzoek'

Medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel zijn de wanhoop nabij. Het medisch onderzoek dat uitsluitsel moest geven over hun ziekteverschijnselen, wordt getypeerd als 'flutonderzoek'.

Zeventien medewerkers van het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben zich laten testen op zwaremetalenvergiftiging. Een aantal medewerkers zit al langer ziek thuis. Ze kampen onder meer met klachten aan de luchtwegen, migraine en een hoge bloeddruk.Het personeel staat niet achter de eigen arbo-dienst die het onderzoek heeft laten uitvoeren. Zij lieten de resultaten daarom beoordelen door de eigen huisarts. Maar de huisartsen willen of kunnen daar geen conclusies aan verbinden, stelt het personeel.Er zou niet op voldoende zware metalen zijn getest tijdens het onderzoek. Zo zit er volgens bodemonderzoeken uit het verleden in de grond bijvoorbeeld wel barium, maar is die stof niet meegenomen in het onderzoek.De huisartsen in Ter Apel zijn ook om een reactie gevraagd, maar vanwege het medisch beroepsgeheim mogen zij niets over hun patiënten zeggen.Dinsdag presenteert het COA de resultaten van het meest recente bodemonderzoek in Ter Apel. Het personeel heeft ook daar weinig vertrouwen in. Er heerst een groot wantrouwen richting de eigen COA-leiding. Een reconstructie van RTV Noord wees eerder uit dat bodemverontreiniging uit de jaren 80 nooit voortvarend is opgepakt. In Ter Apel gaan nog altijd geluiden op dat de bodem nooit goed is gesaneerd. De COA-medewerkers wijzen voor een antwoord op hun ziekteverschijnselen dan ook naar de ondergrond.Dinsdagochtend worden de medewerkers door het COA bijgepraat over de resultaten van het bodemonderzoek. In de loop van de middag staat een persconferentie gepland.