Trein botst op auto: onbekend wanneer treinen weer rijden

Het treinongeluk in Echten (Foto: Persbureau Meter)

Het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle ligt momenteel stil. Bij Echten is een trein op een auto gebotst.

Het ongeval gebeurde bij de spoortwegovergang aan de Ruinerweg. Een inzittende van de auto is aanspreekbaar, meldt de politie.Het treinverkeer op het spoor ligt stil. De vertraging voor reizigers is meer dan een uur. De NS hield eerst aan dat er om 12.30 uur weer treinen moesten rijden op het traject. Aan het begin van de middag zegt de NS dat ze niet weet wanneer de treinen weer rijden.Reizigers wordt geadviseerd om om te reizen via Leeuwarden.