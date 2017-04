FC-fans worden uitgedaagd om vaker de fiets te pakken

Groningen Bereikbaar roept supporters van FC Groningen op om zoveel mogelijk op de fiets naar thuiswedstrijden van hun club te gaan. Ook voor ritjes naar het werk moet de tweewieler vaker uit de schuur worden gehaald.

Om de FC-fans extra te motiveren, stelt Groningen Bereikbaar in samenwerking met de FC enkele prijzen beschikbaar. Het gaat om een Groningse versie van 'Love to Ride' . Wie het vaakst de fiets pakt, maakt bijvoorbeeld kans op een gesigneerd voetbalshirt of een VIP-arrangement.Wie mee wil doen aan de actie, moet zich aanmelden met een app. Daarop kun je je fietsritten bijhouden.Groningen Bereikbaar werkt samen met FC Groningen omdat het stadion een plek is waar veel mensen samenkomen. 'Ook heeft de voetbalclub duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En met de aanleg van de zuidelijke ringweg zal ook rond het stadion verkeershinder zijn', vertelt Diny Pestman van Groningen Bereikbaar.Daarnaast voert de organisatie ook gesprekken met basketbalclub Donar.