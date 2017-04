Er staat een paard in de tuin: 'Vort! Hop, hop!'

Bewoners van de Oosterparkwijk in de stad Groningen kijken vrijdagochtend vreemd op. De moestuin aan de Struisvogelstraat wordt bewerkt door een paard met een ploeg er achter. 'Vort! Hop, hop' klinkt het er.

'Je kan er met de trekker op, dan ben je zo klaar. Maar wat is er nou mooier dan het met paard en ploeg te doen?', vindt Jos Meijers van stichting Toentje. Die beheert de moestuin in de Oosterparkwijk. De opbrengst wordt aan de voedselbank geschonken.Daar zijn de eerste opbrengsten van de tuin voor dit seizoen al binnen, vertelt Meijers. 'Rabarber. En andijvie dat de winter overleefd heeft is ook al geoogst. We werken hier met zo'n veertig mensen, uit alle rangen van de samenleving. Een fantastische club, in het hoogseizoen zijn we hier zes dagen in de week bezig.''Ik dacht lekker rustig in mijn eentje te kunnen beginnen, maar het was meteen al druk', zegt de man bij het paard, Eite Oosterveld uit Eenrum.Hij loopt achter de ploeg, zijn paard Kormos er voor. 'Een Hongaars trekpaard, als veulentje geïmporteerd. Ik werk er al jaren mee.' Oosterveld ploegt ook wel eens met een machine, 'maar dat is minder leuk'. Toentje in Groningen verhuist naar een paar straten verderop (april 2016) 'Lafbekken' laten vernielde voedselbankmoestuin nog steeds niet met rust (augustus 2015)