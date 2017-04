Lopend Vuur: Ik zou vaker de fiets moeten pakken

Groningen Bereikbaar en FC Groningen dagen Groningers uit om vaker de fiets te pakken naar het werk of naar het voetbalstadion. Daarvoor is de actie 'love to ride' gestart. Wie het meest de fiets pakt maakt kans op een prijs.

Met ' love to ride ' willen Groningen Bereikbaar en de voetbalclub er voor zorgen dat meer mensen de fiets nemen. Dat is wenselijk, omdat de Europaparkwijk de komende jaren slechter bereikbaar zal zijn door flinke werkzaamheden aan de Zuidelijke ringweg wegen het spoor in de buurt.