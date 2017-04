Bedumer industrieterrein is uitverkocht

De Verbindingsweg in Bedum (Foto: Google Streetview)

Bedrijven die bij de gemeente Bedum aankloppen voor een kavel op Bedrijvenpark Boterdiep komen op een wachtlijst terecht. Tot voor kort waren er nog zes kavels beschikbaar.

Twee daarvan zijn ondertussen verkocht, de overige vier gereserveerd.



Afwijzen

Tot vorig jaar liep het nog niet zo storm met de verkoop van het bedrijventerrein in Bedum. De run op de kavels lijkt te komen door de aantrekkende economie. Het is daardoor vervelend voor de gemeente dat het nieuwe aanvragen voor kavels moet afwijzen.



Uitbreiden

Paul Kremer, woordvoerder van de gemeente Bedum, bevestigt dat het college bij de provincie en de buurgemeenten heeft aangeklopt met de vraag of ze het bedrijventerrein mag uitbreiden.



Concurrentie

Volgens de gemeente is het de bedoeling dat de kavels alleen beschikbaar komen voor plaatselijke ondernemers en betekent de uitbreiding geen concurrentie voor de omliggende gemeenten.



Hoeveel grond de gemeente wil toevoegen aan het huidige terrein is nog onbekend.

Door: RTV Noord Correctie melden