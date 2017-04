Alders: 'Ik praat alleen met de NAM over aansprakelijkheid'

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders benadrukt dat de NAM écht niet meer betrokken is bij de afwikkeling van aardbevingsschade. Wel praat hij nog met het bedrijf over de aansprakelijkheid. 'Mijn overleg met de NAM beperkt zich tot dat onderdeel.'

'Want als er een deel van de aansprakelijkheid is dat de NAM niet accepteert, wie neemt dan het andere deel voor zijn rekening?', aldus Alders.'Het kan zijn dat wij met het nieuwe kabinet een gesprek moeten voeren over de aansprakelijkheid. In de drie maanden die we nu hebben om de nieuwe situatie tot stand te brengen, moet je zorgen dat die informatie er is. Dat is totaal wat anders dan dat de NAM betrokkenheid zouden hebben bij het nieuwe protocol.'Dat zegt Alders in reactie op de commotie over het feit dat de NAM toch lijkt mee te praten over de schadeafhandeling. Het overleg met de NAM wordt aangekondigd in het plan van aanpak. Dat is donderdag besproken met bestuurders en de maatschappelijke stuurgroep. Daarbij gaat het met name om de wijze waarop de schade na 1 juli op basis van het nieuwe protocol moet worden afgewikkeld.'Er is voor de NAM geen plaats meer in de beoordeling en vaststelling van de schade. Bij het opstellen van het nieuwe protocol spelen zij geen enkele rol. Uit dat overleg komt een zelfstandig resultaat', benadrukt Alders.'Maar de NAM blijft aansprakelijk, daar moet de rekening landen. Ik zal dus wel met ze moeten overleggen, hoe we dat gaan doen.'