Politie legt rijles stil... vanwege de instructeur

(Foto: FPS/ Jos Schuurman)

De politie heeft woensdag een rijles stilgelegd. Niet omdat de bestuurder opviel vanwege bijzonder weggedrag, maar omdat de rijinstructeur niet de goede papieren had.

Het gaat om een rijschoolhouder in de gemeente Leek.



De politie voerde een controle uit. De instructeur kon wel een geldig rijbewijs tonen, maar niet een lesbevoegdheid. Uit het systeem bleek dat de bevoegdheid van man al sinds 8 december 2015 was verlopen.



Vijf jaar

Rijinstructeurs moeten elke vijf jaar hun bevoegdheid verlengen. Dit moet hij bijhouden door verschillende examens af te leggen in deze vijf jaar.



Haalt een instructeur deze niet, dan wordt zijn bevoegdheid niet verlengd en mag hij geen les meer geven voor die categorie.

