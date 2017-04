Winnend elftal FC mag het ook tegen ADO Den Haag proberen

De elf FC'ers die woensdag wonnen van NEC staan ook zaterdag aan de aftrap tegen ADO Den Haag.

Desevio Payne, Tom van Weert en Kasper Larsen ontbraken vrijdag op de training en zijn niet inzetbaar.Na tien wedstrijden zonder zege behaalde de FC afgelopen woensdag weer een zege. Het werd 2-0 tegen NEC, door goals van Mimoun Mahi en Juninho Bacuna. En doordat de concurrenten Heracles, PEC Zwolle en Willem II allemaal verloren, lonkt de negende plek weer. De achterstand op de play-offplek om Europees voetbal is slechts één punt.Tegenstander ADO Den Haag is bezig aan een goede reeks. Na het ontslag van Zeljko Petrovic nam Alfons Groenendijk het stokje over. In de laatste vijf duels pakte zijn ploeg elf punten, alleen AZ was met 4-0 te sterk.Afgelopen woensdag won ADO nog met 1-2 op bezoek bij Willem II. Vorig weekend werd Roda JC verslagen: 4-1. Door beide zeges klom het team van Groenendijk naar de vijftiende plek in de eredivisie.Eerder dit seizoen won de FC in eigen huis met 2-1 van ADO Den Haag. Hans Hateboer en Tom van Weert vonden het net.ADO Den Haag-FC Groningen is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 19.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Wim Masker. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. ADO Den Haag-FC Groningen begint woensdag om 19.45 uur.