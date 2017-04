'Nep-schoorsteenveger' moet de cel in

Een 59-jarige man uit Groningen is voor viervoudige oplichting veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

De Stadjer klopte bij mensen aan en deed zich voor als schoorsteenveger of klusjesman. Hij liet zich betalen, maar deed niks.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht maanden cel. De rechters oordeelden milder, omdat die ervan uitgaan dat de Stadjer minder vaak heeft toegeslagen dan de officier voorstelde.Vanaf juni 2015 meldden mensen bij de politie dat zij een man aan de deur hadden gehad, die zich voordeed als schoorsteenveger of klusjesman. Om vertrouwen te winnen gebruikte de onaangekondigde gast namen van erkende bedrijven. Voor dertig euro wilde hij de schoorsteen vegen of een ander klusje doen. De man pakte het geld aan en verdween zonder dat hij iets had gedaan.Uiteindelijk deden tien mensen aangifte. De rechtbank achtte vier gevallen bewezen. De man werd op basis van fotoherkenning opgepakt. De Stadjer is eerder veroordeeld voor dergelijke feiten. Eind april staat de man in Almelo opnieuw terecht. Naast de celstraf moet hij twee slachtoffers ieder vijftig euro terugbetalen.