Het Groninger paard: op het nippertje gered

Betrouwbaar, nuchter en soms zijn het grote stijfkoppen: het Groninger paard. Het scheelde niet veel of het zeldzame ras was uitgestorven, maar is succesvol teruggefokt. Dankzij de vereniging Het Groninger Paard. Die viert dit jaar het 35-jarig jubileum.

Gered uit de armen van de slager

Het Groninger paard werd vroeger gebruikt voor het zware boerenwerk. Door de komst van de trekker werd ie overbodig en verdween van het platteland. In de jaren 80 was er nog maar één hengst over: Baldewijn. En die werd op het nippertje gered van de slager.



Dankzij Baldewijn en de inspanningen van de vereniging Het Groninger Paard en dertig jaar fokken is er nu weer een flink aantal.



Limburgse verknocht aan het Groninger paard

Jacqueline Rensen kwam elf jaar geleden naar het Groninger platteland. Via het programma Boer Zoekt Vrouw sloeg ze een Groningse boer aan de haak.



'Via mijn man leerde ik het Groninger paard kennen en was meteen verkocht. Nu heb ik inmiddels drie hengsten, waarmee ik verder fok. Zo zorg ik er als Limburgse voor dat het Groningse ras niet uitsterft. Ik zorg wel voor de kwakkies', zegt ze met een brede glimlach.



Dag van het Groninger Paard

Ook Wilma Brinkman, dochter van een Groningse maar wonend in het Drentse Grolloo, zweert bij het Groninger paard. Ze zit in het bestuur van de vereniging en is de grote organisator achter de Dag van Het Groninger Paard, die zaterdag wordt gevierd op Landgoed Nienoord in Leek.



Belangstelling uit het buitenland

Stal Vredenheim in Grolloo bracht al een kampioenhengst voort: Macho Polo, die onlangs is verkocht aan de Verenigde Staten. 'Hoe ga je aan een Amerikaan vertellen dat dit een Groninger is? Dat is niet te doen', zegt Brinkman gekscherend. 'Maar het is wel stoer en een heel mooie promotie voor het Groninger paard.'



