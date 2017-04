Hoe groot is de onrust in Appingedam?

Vechtpartijen in het uitgaansgebied van Appingedam waarbij leden van motorclub Satudarah betrokken zouden zijn. Onder wie de zoon van wethouder Annalies Usmany. Wat is er aan de hand?

In de nacht van 4 op 5 februari werden in Café De Doofpot twee broers van 18 en 21 jaar mishandeld door een groep mannen. Onder wie een lid van Satudarah.Het merendeel van de groep die betrokken is bij de ruzie komt uit de Molukse wijk in Appingedam. Een woordvoerder van de familie van de mishandelde broers en de voorzitter van de Molukse wijkraad bevestigen dat de ruzie gaat om een ex-vriendin van één van de slachtoffers.Na wat provoceren over en weer kregen de mannen het met elkaar aan de stok waarbij klappen zijn gevallen. De politie moest er aan te pas komen om de vechtpartij te stoppen en arresteerde een 24-jarig lid van motorclub Satudarah. Ook twee Damsters van 20 en 24 jaar werden opgepakt. De slachtoffers hebben aangifte gedaan.Een paar dagen na de vechtpartij stelde de gemeente Appingedam in overleg met de politie en horeca-ondernemers een verbod in op het dragen van kleding met logo's van motorclubs. De verdachten droegen op de avond namelijk kleding met daarop duidelijke kenmerken van Satudarah.Omdat dit soort kleding intimiderend kan zijn, heeft de gemeente het zogeheten colourverbod ingesteld . Daarnaast is er op straat extra cameratoezicht gekomen om nieuwe vechtpartijen te voorkomen.Onlangs bevestigde de politie dat er Satudarah-leden bij de ruzie zijn betrokken, maar dat de motorclub niets met de kwestie te maken heeft.Bij de tweede ruzie werd het 21-jarige slachtoffer van de eerste vechtpartij opnieuw geslagen. Hij liep daarbij volgens de politie lichte verwondingen op. Volgens de oom en woordvoerder van het slachtoffer probeerden zijn belagers hem onder druk te zetten om de eerdere aangifte in te trekken. Maar de politie bevestigt dit niet.Bij de ruzie waren vijf mannen uit Appingedam, Groningen en Marum in de leeftijd van 21, 24, 29 en 32 betrokken. Onder wie de zoon van de Damster wethouder Annalies Usmany.Doordat burgemeester Rika Pot in maart met pensioen ging, is Usmany de eerste vervanger. Zij is daarom tijdelijk verantwoordelijk voor de taken op het gebied van openbare orde en veiligheid in de gemeente. Usmany komt in het nauw doordat haar zoon als Satudarah-lid betrokken is geraakt bij een vechtpartij in haar gemeente.Om belangenverstrengeling te voorkomen draagt Usmany een deel van haar takenpakket over aan wethouder Martien van Bostelen. Verder heeft de kwestie geen gevolgen voor haar . Omdat ze niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de daden van haar zoon. Bovendien heeft Appingedam weer een burgemeester die verantwoordelijk is voor de veiligheid.In de nacht van de eerste vechtpartij is ook de auto van de moeder van de slachtoffers vernield. Mogelijk is dit gebeurd door vrienden van de verdachten. En vorige week is een aantal verdachten van het tweede incident na politieverhoor gesignaleerd bij het huis van het slachtoffer. Het is nog onduidelijk of dit met de eerdere ruzie te maken heeft.Volgens de Molukse wijkraad is er verder geen sprake van onrust in de wijk en gaan de families van de slachtoffers en de mogelijke daders goed met elkaar om. Het gaat puur om een ruzie tussen de kinderen van een aantal families.Politie onderzoekt wat de rol is van de verdachten van de vechtpartij en wie de auto heeft vernield. De Molukse wijkraad vindt de situatie erg vervelend en is met alle betrokkenen in gesprek om de problemen op te lossen.