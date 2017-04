Spaanse vrachtwagenchauffeur die in Stad was wordt vermist

De Spaanse vrachtwagenchauffeur Nico el Corto wordt vermist. Hij is vermoedelijk afgelopen weekend nog in de stad Groningen geweest. Vanaf dat moment is niks meer van hem vernomen.





Het type en de kleur van de oplegger achter de vrachtwagen zijn niet bekend. Ook heeft de politie nog geen foto van de man of zijn truck.



Wie informatie heeft over de man, kan zich melden bij de politie. De familie en de werkgever van El Corto maken zich zorgen.

