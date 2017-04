Expeditie Grunnen: Ronald bouwt een paasbult

De Paasbult van Lars, Damian en Rik in Onnen moet nog zeker een keer zo hoog worden. Ronald Niemeijer helpt ze vandaag al een handje in Expeditie Grunnen. Dat is zo makkelijk nog niet.

In de Euroborg in Groningen was een cursus reanimeren. Zo'n duizend mensen leerden hoe het moest van een cursusleider die ooit zijn eigen vrouw moest reanimeren.- Henri heeft 'prachtige' nepvogels- Ronald slaat de eerste homerun van het honkbalseizoen- Postbode Jan rijdt op zijn scooter de provincie door